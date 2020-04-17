Собянин заявил о возможном ужесточении ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном ужесточении ограничительных мер борьбы с коронавирусом в столице. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, ужесточение мер возможно в случае роста числа нарушений гражданами или компаниями режима самоизоляции.
Также мэр добавил, что сейчас подавляющее большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции, который был установлен властями.
Ранее Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины. «Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — отметил он.
С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. За последние пять дней в столице составлено 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.
По данным на 17 апреля, за последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заразившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения