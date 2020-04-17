Собянин заявил о возможном ужесточении ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном ужесточении ограничительных мер борьбы с коронавирусом в столице. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, ужесточение мер возможно в случае роста числа нарушений гражданами или компаниями режима самоизоляции.

Также мэр добавил, что сейчас подавляющее большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции, который был установлен властями.

Ранее Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины. «Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — отметил он.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. За последние пять дней в столице составлено 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.

По данным на 17 апреля, за последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заразившихся.

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