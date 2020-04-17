Более 11 тысячам компаний отменят арендную плату по распоряжению Собянина

Больше 11 тысяч московский компаний, пострадавших во время эпидемии коронавируса и арендующие недвижимость или землю у города, могут быть освобождены от арендных платежей на время простоя. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Соответствующие уведомления разосланы на юридический и фактический адреса организаций, а также направлены в личные кабинеты арендаторов на портале mos.ru. В числе компаний предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Такой инструмент поддержки утвердил Собянин в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 миллиарда рублей.

Предприниматели, чтобы воспользоваться помощью, должны направить соответствующее обращение в в Департамент городского имущества. К нему необходимо приложить материалы фотофиксации, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами.

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