Более 11 тысячам компаний отменят арендную плату по распоряжению Собянина

Больше 11 тысяч московский компаний, пострадавших во время эпидемии коронавируса и арендующие недвижимость или землю у города, могут быть освобождены от арендных платежей на время простоя. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Соответствующие уведомления разосланы на юридический и фактический адреса организаций, а также направлены в личные кабинеты арендаторов на портале mos.ru. В числе компаний предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.
Такой инструмент поддержки утвердил Собянин в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 миллиарда рублей.
Предприниматели, чтобы воспользоваться помощью, должны направить соответствующее обращение в в Департамент городского имущества. К нему необходимо приложить материалы фотофиксации, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения