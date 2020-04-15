Московские власти перечислили меры соцподдержки для всех категорий населения

Московские власти рассказали о введенных в столице мерах поддержки из-за ситуации с коронавирусом. Их список опубликован на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Среди мер — пособия для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Эта категория граждан сможет в том числе оформить пособие на ребенка. Людям с хроническими заболеваниями и горожанам старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции выплатят по 4 тысячи рублей. 2 тысячи рублей выплатят авансом, еще 2 тысячи — после завершения самоизоляции при условии ее соблюдения.
Поддержку также получат многодетные и малообеспеченные семьи, школьники и инвалиды. Так, школьникам, у которых есть право на бесплатное питание, полагаются продуктовые наборы. Кроме того, жителей многоквартирных домов в Москве и Подмосковье освободили от уплаты за капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Горожане также могут получить психологическую помощь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения