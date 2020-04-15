Московские власти перечислили меры соцподдержки для всех категорий населения

Московские власти рассказали о введенных в столице мерах поддержки из-за ситуации с коронавирусом. Их список опубликован на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди мер — пособия для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Эта категория граждан сможет в том числе оформить пособие на ребенка. Людям с хроническими заболеваниями и горожанам старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции выплатят по 4 тысячи рублей. 2 тысячи рублей выплатят авансом, еще 2 тысячи — после завершения самоизоляции при условии ее соблюдения.

Поддержку также получат многодетные и малообеспеченные семьи, школьники и инвалиды. Так, школьникам, у которых есть право на бесплатное питание, полагаются продуктовые наборы. Кроме того, жителей многоквартирных домов в Москве и Подмосковье освободили от уплаты за капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Горожане также могут получить психологическую помощь.

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