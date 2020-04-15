Число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 15 тысячам

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 1774 и приблизилось к 15 тысячам, сообщает оперативный штаб.

Почти половина новых заболевших младше 45 лет. Еще пять процентов младше 18. 11 процентов составили пенсионеры.

К 15 апреля общее число инфицированных в столице составило 14776. Скончалось 106 жителей, выздоровели 1205.

В Подмосковье заболевших стало больше на 272 — до 2587. 26 человек умерло, 75 поправилось.

Всего в России зарегистрировано 24490 фактов инфицирования в 84 регионах. Впервые диагноз поставлен в Чукотском и Ненецком автономных округах. Вируса нет только в Республике Алтай.

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