Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.
За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. «Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия», — сказал российский лидер.
Кроме того, глава государства отмечал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он подчеркнул, что губернаторы должны подготовить медучреждения к приему пациентов.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона. Из них 130,5 тысячи человек умерли, более 482 тысяч пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения