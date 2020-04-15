Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.

За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. «Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства отмечал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он подчеркнул, что губернаторы должны подготовить медучреждения к приему пациентов.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона. Из них 130,5 тысячи человек умерли, более 482 тысяч пациентов вылечились.

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