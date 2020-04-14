Путин высказался о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения нового коронавируса в России еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на саммите высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия», — сказал российский лидер.
Он также рассказал, что в большинстве регионов действуют режим самоизоляции для снижения темпов распространения нового вируса.
По словам президента, госпитали Минобороны при необходимости будут доступны и для гражданских лиц.
13 апреля Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он подчеркнул, что губернаторы должны подготовить медучреждения к приему пациентов.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения