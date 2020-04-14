Путин высказался о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения нового коронавируса в России еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на саммите высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия», — сказал российский лидер.

Он также рассказал, что в большинстве регионов действуют режим самоизоляции для снижения темпов распространения нового вируса.

По словам президента, госпитали Минобороны при необходимости будут доступны и для гражданских лиц.

13 апреля Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он подчеркнул, что губернаторы должны подготовить медучреждения к приему пациентов.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом.

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