В московском метро начали проверять электронные пропуска

Сотрудники полиции начали проверять электронные пропуска пассажиров на всех станция московского метро. На входах в метрополитен образовались очереди, сообщает ТАСС.

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В вестибюлях полицейские просят граждан предъявить паспорт в развернутом виде и сам пропуск. Они вбивают цифровой код в планшет для проверки действительности.

В автобусах проверок пока нет, посадка пассажиров проходит в обычном режиме.

Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте. Днем ранее в столице было оформлено 3,2 миллиона таких пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.

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