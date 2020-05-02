Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связали с очередями в метро

Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Москве может быть связано с очередями, которые образовались в столичном метро в первый день введения пропусков. Такое предположение в разговоре с «Интерфаксом» высказал академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин.

При этом академик указывает, что ситуация не катастрофическая. «Я повторяю: катастрофы никакой нет, и те сроки, о которых говорили ранее - во второй декаде мая и ближе к концу месяца — все должно пойти на убыль», — говорит он.

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По последним данным, в Москве число случаев заражение COVID-19 превысило 60 тысяч, в целом по стране заражены более 124 тысяч человек.

Очереди, о которых говорит академик, образовались в столичном метро в первый день введения пропускного режима — 15 апреля. Тогда главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров говорил, что на росте числа зараженных это не отразится.

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