Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 60 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве превысило 60 тысяч и достигло 62,5 тысячи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

За последние сутки было выявлено 5358 новых зараженных, это значительно больший прирост, чем в предыдущие дни, когда число зафиксированных случаев не превышало 3,6 тысячи. Такую динамику в оперштабе объясняют повысившейся скоростью подтверждения тестов.

По всей России выявлено 9623 тысячи новых случаев, из них у более чем 46% пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Скончались, по официальным данным, 57 человек, выздоровели 1793 человека.

Ранее 2 мая стало известно, что Москва вдвое увеличила показатель выявляемости коронавирусной инфекции.

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