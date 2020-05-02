Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса

Экспресс-тестирование на коронавирус в лаборатории в клинике «Хадасса»

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Подчеркивается, что по такому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Этого достигли благодаря созданию 45 амбулаторных центров, референс-центра лучевой диагностики и системы компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

С 30 апреля власти Москвы также вдвое увеличили лабораторное тестирование: сейчас в городе проводят до 40 тысяч исследований на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в сутки. «Это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам», — отмечается на сайте.

Россия находится на 8-м месте по числу заболевших: в стране выявлен 114 431 случай инфицирования. С начала эпидемии умерли 1 169 человек, выздоровели 13 220. Было проведено 3 723 807 тестов на инфекцию. За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349).

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