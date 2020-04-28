В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине. Данные меры обусловлены тем, что в последнее время большинство квартир превратились в учебные классы или кабинеты. Там требуется поддерживать рабочую атмосферу, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ремонтные работы в многоэтажках теперь разрешены с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 — всего четыре часа в день. В выходные и праздничные дни на их проведение вводится запрет.

«И, внимание. В отличие от обычных времен эти требования распространяются на недавно введенные жилые дома — новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро», — отмечается в сообщении.

Ранее проведение ремонта в жилых домах столицы разрешалось с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, за исключением воскресных и праздничных дней.

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