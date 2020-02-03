В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, закон о тишине в жилых домах в ночное время будет принят на федеральном уровне. Шуметь запретят с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение будет достигать 150 тысяч рублей. Кроме того, ответственность за это будет нести владелец помещения — вне зависимости от того, кто на самом деле производит шум.

Предполагается, что соответствующие поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Отмечается, что на данный момент ограничения касательно шума в жилых домах ночью на федеральном уровне нет.

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