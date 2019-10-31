Россиянина заставили снять пол в пустой квартире из-за жалоб соседа на шум

В Перми судебные исполнители обязали собственника квартиры демонтировать многослойное напольное покрытие. Мужчина положил на пол звукоизоляционную прослойку, ламинат и линолеум, после чего его сосед стал жаловаться на посторонние звуки, якобы исходящие сверху. Об этом сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Сосед начал жаловаться на шуршание и скрип полов непосредственно после того, как в квартире сверху было уложено новое покрытие. Он обратился с соответствующим иском в суд и выиграл дело. Сотрудники ФССП возбудили исполнительное производство и направили хозяину «шумной» квартиры документы, обязывающие его демонтировать пол.

Ответчик выполнил требования приставов, но отметил, что происходящее вызывает недоумение. Когда исполнители пришли, чтобы зафиксировать факт ликвидации напольных покрытий, мужчина пояснил, что на момент поступления жалоб от соседа квартира пустовала. В ней никто не проживает на протяжении последних шести месяцев.

Несмотря на это, собственник решил не оспаривать решение суда и провести демонтаж. Источник таинственных звуков, по его словам, еще предстоит установить.

В сентябре 2019-го риелторы поставили нарушение спокойствия соседей на второе место в списке причин, по которым гражданин может быть лишен жилья. Основанием для выселения может стать хулиганство и его различные вариации: шум, организация притона для наркоманов, разведение опасных животных, антисанитария. Первое место рейтинга заняло использование жилья не по назначению.

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