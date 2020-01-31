Россиянин лишился квартиры из-за ночного шума

В российском городе Кировске (Мурманская область) суд принял решение о выселении из квартиры местного жителя, неоднократно нарушавшего тишину в ночное время. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Мурманской области.

Дебошира также уличили в том, что он довел жилое помещение до антисанитарного состояния и не оплачивал коммунальные услуги на протяжении более чем полугода. Россиянина неоднократно просили прибраться в квартире, но все требования он игнорировал. В итоге нарушитель лишился отдельного жилья. Для проживания ему предоставят комнату в коммунальной квартире. Решение суда уже исполнено.

В октябре 2019-го пермские судебные исполнители обязали собственника квартиры демонтировать многослойное напольное покрытие. Мужчина положил на пол звукоизоляционную прослойку, ламинат и линолеум, но его сосед все равно жаловался на шум, якобы исходивший сверху. При этом на момент поступления жалоб от соседа квартира пустовала.

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