Дверной глазок помог раскрыть убийство россиянина

В Оренбургской области дверной глазок помог сотрудникам правоохранительных органов раскрыть убийство человека. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте nokstv.ru.

Инцидент произошел в городе Новотроицке: двое мужчин распивали спиртное, в какой-то момент поссорились, и один в порыве ярости до смерти забил другого. После этого он выбросил тело приятеля в подъезд и вернулся домой.

У преступления не было свидетелей, никто из жильцов дома даже не слышал шума и криков из квартиры. Найти убийцу помог дверной глазок, установленный в двери соседской квартиры — он был оборудован камерой и записал происходящее на лестничной клетке на видео.

Подозреваемый был задержан и признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

24 января сообщалось, что московский таксист завез пассажиров в засаду знакомых преступников. Разбойное ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

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