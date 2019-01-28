Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео

Момент задержания оперативниками 31-летнего подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи попал на видео. Запись в понедельник, 28 января, опубликовала пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов входят в квартиру к подозреваемому. Мужчина называет себя законопослушным гражданином и говорит, что не помнит, совершал ли какие-либо преступления. Позже он сознался, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли правоохранители.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!