Московский таксист завез пассажиров в засаду разбойников и попал на видео

Нападение в Москве, подготовленное разбойниками и водителем такси, попало на видео. Видеоролик в четверг, 24 января, был опубликован на сайте столичного главка МВД.

40-летний бизнесмен вместе с приятелем возвращался на такси, заказанном через приложение, из ночного клуба. Однако водитель сообщил знакомым преступникам, куда повезет потенциальных жертв.

На кадрах видно, как мужчины выходят из машины, и та уезжает, а затем к ним подходит неизвестный и бьет одного из них по лицу. Следом выбегают еще двое разбойников и начинают избивать потерпевших по всему телу ногами, а затем скрываются с места происшествия. Добычей неизвестных стал мобильный телефон.

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