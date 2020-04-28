Власти и бизнес Пензенской области усилили сотрудничество в борьбе с пандемией

В Пензенской области стали использовать прибор Rotor-Gene Q 6plex, способный в режиме реального времени выявлять возбудителей инфекционных заболеваний и вирусных инфекций. Новый аппарат ПЦР, установленный в лаборатории Роспотребнадзора (второй прибор уже 27 апреля отправился в Нижнемоловскую межрайонную больницу), позволяет выявить у человека широкий спектр различных инфекционных и наследственных заболеваний на основе пробы ДНК, а также осуществлять мониторинг протекания инфекции. Об этом сообщает «Росбалт». Приборы, средства на покупку которых выделены агропромышленным холдингом «Дамате», полностью адаптированы для работы с наборами реагентов отечественного производства.

Аппарат уже прибыл и установлен в больнице. «Благодарю "Дамате" за регулярную и крайне важную финансовую поддержку нашего медучреждения. В настоящее время идет подключение, настройка нового аппарата, приобретение реактивов. В самое ближайшее время оперативно начнем диагностику жителей с симптоматикой, из группы риска, из числа контактировавших с подверженными пациентами», — отметил главный врач Нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). В основе метода ПЦР лежит многократное удвоение определенного участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (in vitro). В результате нарабатываются количества ДНК, достаточные для визуальной детекции.

Пензенская станция переливания крови готова к сбору плазмы с антителами к COVID-19, переливание которой до сих пор осуществлялась лишь в столичных медучреждениях. Уже формируется банк данных потенциальных доноров. 27 апреля станцию посетил губернатор региона Иван Белозерцев.

По данным пресс-службы губернатора, в Пензенской области проведено более 25 тысяч тестов на COVID-19, а до конца апреля в медучреждения региона поступят 67 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в регионе развернуто 1025 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. 18 пензенских предприятий, перешедших на двухсменный режим работы, занимаются производством медицинских масок, поставляя в местные магазины и аптеки более 50 тысяч медицинских масок в сутки. Одна из компаний полностью переформатировала производственный цикл и помимо масок теперь выпускает одноразовые костюмы для медицинского персонала. По словам руководителя компании, возможность дефицита средств защиты для медиков в регионе полностью исключена и эта проблема решена силами местного бизнеса при поддержке региональных властей.

Группа компаний «Дамате», основные производственные мощности которой сосредоточены в Нижнеломовском районе области, выделила 1 миллион рублей Нижнеломовской межрайонной больнице на профилактику борьбы с коронавирусом. По словам главного врача Рината Янборисова, эти средства были направлены на закупку необходимого медицинского инвентаря, оборудования и расходных материалов. Для больницы, обслуживающей более 100 тысяч человек, эти средства будут отнюдь не лишними. Строительная компания «Рисан» закупила для пензенской клинической больницы № 4 аппарат ИВЛ, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

«Промышленные и торговые предприятия, а также многие неравнодушные предприниматели перечисляют деньги на покупку защитных средств, на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Наши больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и материалами, а помощь в медицинских учреждениях области будет оказана всем нуждающимся. Мы полностью готовы к любым вызовам», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

С 14 апреля продовольственную помощь за счет средств бюджета получают 24 тысячи семей Пензенской области с детьми, состоящие на учете в органах социальной защиты. В один продовольственный набор весом 24 килограмм входят продукты питания от консервов, макаронов и круп до конфет, печенья и сгущенного молока.

