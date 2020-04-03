РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, временно отменены будут 53 поезда. В частности, изменения затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан» — ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.

Отмена коснется таких маршрутов, как Владивосток — Хабаровск, Москва — Тамбов, Саратов — Москва, Воронеж — Москва, Оренбург — Самара, Красноярск — Москва, Красноярск — Новосибирск, Москва — Брянск, Пенза — Москва, Самара — Казань, Ижевск — Санкт-Петербург, Иркутск — Улан-Удэ и других.

Большинство изменений вступит в силу во вторник, 7 апреля. Корректировка связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Материалы по теме Вагончик тронулся Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни

Об изменениях в движении поездов стало известно ранее в марте. В компании заявляли, что пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме.

27 марта сообщалось, что РЖД изменили логотип из-за ситуации с распространением коронавируса. Между буквами на логотипе РЖД в левом верхнем углу увеличилось расстояние. Рядом с ними появилась подпись «Дистанция, которая спасает жизнь».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!