РЖД закроют вагоны-рестораны в поездах

Российские железные дороги (РЖД) временно закроют вагоны-рестораны в поездах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Тем не менее, по информации агентства, вагоны-бистро и вагоны-рестораны продолжат приготовление горячих блюд и будут доставлять их пассажирам на места. Уточняется, что для того, чтобы сделать заказ, путешественникам нужно будет обратиться к проводникам.
Кроме того, в вагонах поездов дальнего следования будет прекращена продажа всех непродовольственных товаров. Пассажиры смогут приобрести только товары первой необходимости, например, дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, дорожные наборы, наборы для душа.
27 марта РЖД изменили логотип на фоне ситуации с распространением коронавируса. Он был представлен на официальном сайте компании. Между буквами на логотипе РЖД в левом верхнем углу увеличилось расстояние. Рядом с ними появилась подпись «Дистанция, которая спасает жизнь».
Также РЖД отменили часть поездов из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Пассажирам, уже купившим билеты, было предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения