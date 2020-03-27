РЖД сменили логотип из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) изменили логотип из-за ситуации с распространением коронавируса. Он представлен на официальном сайте компании.
Между буквами на логотипе РЖД в левом верхнем углу увеличилось расстояние. Рядом с ними появилась подпись «Дистанция, которая спасает жизнь». Ранее на этом месте была расшифровка аббревиатуры — «Российские железные дороги».
В компании также отметили, что приняли дополнительные меры для защиты сотрудников и пассажиров от коронавируса, усилив мероприятия по дезинфекции поездов.
27 марта «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты в поездах дальнего следования. 25 марта в РЖД приняли решение отменить часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что Audi и Volkswagen также изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения