РЖД сменили логотип из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) изменили логотип из-за ситуации с распространением коронавируса. Он представлен на официальном сайте компании.

Между буквами на логотипе РЖД в левом верхнем углу увеличилось расстояние. Рядом с ними появилась подпись «Дистанция, которая спасает жизнь». Ранее на этом месте была расшифровка аббревиатуры — «Российские железные дороги».

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В компании также отметили, что приняли дополнительные меры для защиты сотрудников и пассажиров от коронавируса, усилив мероприятия по дезинфекции поездов.

27 марта «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты в поездах дальнего следования. 25 марта в РЖД приняли решение отменить часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что Audi и Volkswagen также изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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