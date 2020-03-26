РЖД заморозили цены на билеты в российских поездах из-за коронавируса

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены в российских поездах дальнего следования в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, РИА Новости сообщили представители организации.

Там подчеркнули, что, как правило, стоимость проезда в купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонах с местами для сидения скоростных поездов регулируется по принципу «чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты». Однако в настоящее время компания зафиксировала тариф в дерегулированном сегменте, и, таким образом, уменьшение количества мест не скажется на стоимости проезда.

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25 марта сообщалось, что РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Так, изменится периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, а часть поездов, которые не пользуются спросом, будут временно отменены.

Всего меры коснулись 31 маршрута, в том числе поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, «кругового» Москва Киевская — Москва Павелецкая, а также поездов сообщения Челябинск — Омск, Пенза — Ряжск, Самара — Казань. Пассажирам предлагается перенести запланированные поездки, совершить их на других поездах или вернуть средства за билеты в полном объеме.

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