В РЖД объяснили ситуацию с поездами в Белоруссию после закрытия границы

«Российские железные дороги» (РЖД) сохранят пассажирские поезда в сообщении с Белоруссией после закрытия границ. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «Интерфакс».

Поезда будут следовать по действующему графику, однако въехать в Россию смогут только ее граждане.

«Белорусская железная дорога» (БелЖД) сообщила, что движение в сторону России будет осуществляться в соответствии с графиком до полуночи 19 марта. О порядке возврата билетов и изменениях в графике движения международных поездов между странами станет известно позже. В БелЖД добавили, что жители страны могут «свободно возвращаться из Российской Федерации международными пассажирскими поездами безо всяких ограничений».

Ранее РЖД сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном из-за распространения коронавируса. До этого стало известно, что РЖД прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Принятые меры назвали временными.

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!