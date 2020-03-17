У Белоруссии «остался осадок» после закрытия границы с Россией

Белоруссия не считает, что решение России закрыть общую границу из-за коронавируса обосновано объективными обстоятельствами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолия Глаза, сообщается на сайте ведомства.

По словам представителя МИД, после разъяснения правительства России у белорусской стороны нет больше вопросов по данному поводу, но «остался осадок». Глаз считает, что решение соседнего государства закрыть границы основано на «неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей».

Пресс-секретарь подчеркнул, что Белоруссия соблюдает все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и заметил, что двое больных коронавирусом приехали в страну из Москвы. «Белорусы же пока никому его не экспортировали. Даже не хочется фантазировать на тему того, каковы же должны быть наши действия, следуя логике российской стороны», — подчеркнул он.

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Ранее в Кремле заявили, что понимают «эмоциональный настрой» президента Белоруссии Александра Лукашенко, но считают его критику вводимых Россией ограничительных мер несправедливой. Правительство России разъяснило, что закрыло границу с Белоруссией из-за невыполнения другой стороной рекомендации ВОЗ ограничить передвижение людей между странами.

16 марта Лукашенко посоветовал России «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ. По словам белорусского лидера, соседнее государство «полыхает» от коронавируса.

Россия стала последней страной среди соседей Белоруссии, которые ввели ограничения. Ранее границы уже закрыли Польша, Литва, Латвия и Украина. По последним данным института Хопкинса, в Белоруссии зафиксировано 36 случаев инфицирования коронавирусом SARS CoV-2, трое уже выздоровели.

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