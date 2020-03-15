Россия прекратила движение поездов на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмена поездов временная, однако о дате возобновления движения не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. МИД России должен будет уведомить Польшу и Норвегию об этой вынужденной мере, связанной с особыми обстоятельствами.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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