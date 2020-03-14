Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы. Об этом заявили в правительстве России, передает РИА Новости.

ФСБ поручено с 00:00 мск 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих на территорию России в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях Исключение сделано для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МИД России должен будет уведомить Польшу и Норвегию об этой вынужденной мере, связанной с особыми обстоятельствами. Подчеркивается, что ограничения носят исключительно временный характер.

Согласно последним данным, более 153 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Число погибших составляет свыше 5,7 тысячи, более 72,5 тысячи человек излечились. В России число зараженных ранее выросло до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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