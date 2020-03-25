Audi и Volkswagen изменили логотипы из-за коронавируса

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Крупные немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На их социальные кампании в соцсетях обратили внимание в Car and Driver.

Так, в опубликованном ролике на фирменном знаке Volkswagen буква V отделяется от буквы W и дистанцируется к верхней части кольца.

Четыре пересекающиеся кольца символики Audi в свою очередь «разъезжаются» друг от друга на равные промежутки.

Кроме того, на кадрах Volkswagen появляется надпись с призывом оставаться дома и держать дистанцию ради преодоления кризиса, а также благодарность за соблюдение указанных рекомендаций.

Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.

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