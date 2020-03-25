Российские врачи скорой отказались работать без спецкостюмов в условиях пандемии

Врачи единственной во Владимире скорой помощи стали массово отказываться работать с пациентами, у которых есть симптомы ОРВИ, из-за отсутствия у медработников спецкостюмов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм [с респиратором]. Был вызван старший врач, на меня написалась докладная, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора», — сказала телеканалу одна из медиков.
По словам медработников, от них скрывают документ, в котором содержатся рекомендации по ношению спецкостюмов в случае выездов к пациентам с подозрением на коронавирус. В нем под спецкостюмами якобы понимаются халаты и медицинские маски, с чем врачи не согласны.
«Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья», — посетовала другая сотрудница скорой помощи.
По данным телеканала, в регионе в режиме самоизоляции находятся около пяти тысяч человек, пациенты с симптомами ОРВИ вызывают скорую ежедневно.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 — на 163 человека. При этом число выздоровевших россиян увеличилось до 29 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, 6 — в Московской области. Пациенты приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения