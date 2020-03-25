Российские врачи скорой отказались работать без спецкостюмов в условиях пандемии

Врачи единственной во Владимире скорой помощи стали массово отказываться работать с пациентами, у которых есть симптомы ОРВИ, из-за отсутствия у медработников спецкостюмов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм [с респиратором]. Был вызван старший врач, на меня написалась докладная, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора», — сказала телеканалу одна из медиков.

По словам медработников, от них скрывают документ, в котором содержатся рекомендации по ношению спецкостюмов в случае выездов к пациентам с подозрением на коронавирус. В нем под спецкостюмами якобы понимаются халаты и медицинские маски, с чем врачи не согласны.

«Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья», — посетовала другая сотрудница скорой помощи.

По данным телеканала, в регионе в режиме самоизоляции находятся около пяти тысяч человек, пациенты с симптомами ОРВИ вызывают скорую ежедневно.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 — на 163 человека. При этом число выздоровевших россиян увеличилось до 29 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, 6 — в Московской области. Пациенты приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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