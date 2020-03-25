Губернаторам пообещали строгое наказание за недостатки в борьбе с коронавирусом

Губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 марта.

«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать здоровьем людей.

Мишустин также поручил увеличить количество медицинских коек в медицинских учреждениях. Главы регионы должны отчитаться о выполнении поручения до 27 марта.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 — на 163 человека. Власти Москвы, а также ряда субъектов рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома, чтобы минимизировать риски заражения. В российской столице за самоизоляцию предусмотрены денежные выплаты.

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