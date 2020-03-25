Губернаторам пообещали строгое наказание за недостатки в борьбе с коронавирусом

Губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 марта.
«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать здоровьем людей.
Мишустин также поручил увеличить количество медицинских коек в медицинских учреждениях. Главы регионы должны отчитаться о выполнении поручения до 27 марта.
По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 — на 163 человека. Власти Москвы, а также ряда субъектов рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома, чтобы минимизировать риски заражения. В российской столице за самоизоляцию предусмотрены денежные выплаты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения