Названы усиливающие коронавирус лекарства

Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) II, рекомендуемый, в частности, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает у данных лиц вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Travel Medicine, сообщает Университет штата Луизиана (США).

В исследовании утверждается, что внутривенные инфузии таких препаратов могут представлять особую опасность, поскольку приводят к увеличению количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения человека, с которыми, в случае заражения COVID-19, также связываются белки SARS-CoV-2.

Таким образом, ингибиторы АПФ и БРА могут усилить распространение SARS-CoV-2 в организме человека. «Поскольку пациенты, получающие ингибиторы АПФ и БРА, будут иметь увеличенное количество рецепторов АПФ2 в своих легких, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов заболевания из-за инфекций, вызванных SARS-CoV-2», — говорится в работе.

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Данная гипотеза, как отмечается в исследовании, подтверждается анамнезом 1099 пациентов с COVID-19, которых лечили в Китае с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года.

В марте китайские ученые сообщили, что SARS-CoV-2 вторгается в клетки, связываясь с CD147 — рецептором на их поверхности. В том же месяце «Известия», ссылаясь на исследование китайских ученых, сообщили, что коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

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