Раскрыта настоящая природа коронавируса

Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Скриппса, которые раскрыли настоящую природу вируса, проанализировав его геном. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Анализ данных о последовательности геномов известных штаммов коронавируса показал, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов. В частности, биологи изучили гены, кодирующие белки, что формируют спайки — выступы, позволяющие вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. Ученые сфокусировались на двух важных особенностях: рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления, который позволяет вирусу внедряться в клетку.
Оказалось, что RBD эволюционировал, чтобы эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2. Этот домен настолько эффективен для связывания с человеческими клетками, что не может быть создан искусственно на сегодняшний день. Кроме того, если бы вирус был создан искусственно, то был бы использован вирус, который уже известен тем, что вызывает болезнь. Однако основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов, заражающих людей.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 202,2 тысячи человек, более восьми тысячи умерли, а 82,8 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения