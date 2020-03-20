Раскрыта настоящая природа коронавируса

Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Скриппса, которые раскрыли настоящую природу вируса, проанализировав его геном. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Анализ данных о последовательности геномов известных штаммов коронавируса показал, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов. В частности, биологи изучили гены, кодирующие белки, что формируют спайки — выступы, позволяющие вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. Ученые сфокусировались на двух важных особенностях: рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления, который позволяет вирусу внедряться в клетку.

Оказалось, что RBD эволюционировал, чтобы эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2. Этот домен настолько эффективен для связывания с человеческими клетками, что не может быть создан искусственно на сегодняшний день. Кроме того, если бы вирус был создан искусственно, то был бы использован вирус, который уже известен тем, что вызывает болезнь. Однако основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов, заражающих людей.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 202,2 тысячи человек, более восьми тысячи умерли, а 82,8 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.