Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом

Россияне в условиях нынешней пандемии коронавируса спокойны в том числе потому, что армия пока активно не задействована, а значит, дела не так уж плохи. Но и утверждать, что сегодня армия сидит сложа руки, было бы неверно. По всей стране спокойно, без лишнего медийного шума, возводятся 16 инфекционных центров от коронавируса, а стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля. Об этом доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский написал в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«В моменты относительного геополитического затишья армия рассматривалась как последний аргумент, всегда готовый прийти на помощь. Это касалось не столько, скажем, поддержания общественного порядка, сколько выполнения мирных хозяйственных функций. Например, создания и развития не только военной, но и недостающей гражданской инфраструктуры, — пишет Никита Кричевский. — Я хорошо помню опасливое, предвзятое отношение к военным строителям, стройбату, в советское время. В строительные части призывали тех, кто по медицинским или иным показаниям, например, у кого были нелады с законом, оказывался негоден к строевой. В строительных частях процветали не только дедовщина или землячество, но и коррупция».

Нынче прошлое и настоящее военно-строительных частей — это, как говорится, две большие разницы, убежден Никита Кричевский. «Раз уж мы заговорили о медицине, то нелишним будет сказать, что именно военные строители находятся на переднем крае работы по восстановлению и модернизации не чуждого автору этих строк военно-медицинского направления (моя военно-учетная специальность — санитарный инструктор), — отметил Никита Кричевский. — Уже сегодня завершено строительство более 100 зданий и сооружений медицинского назначения, продолжается строительство военных госпиталей во Владикавказе, Пензе, Южно-Сахалинске. Из необходимых Вооруженным силам 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23, 9 — в текущем году».

Никита Кричевский заметил, что названный по части военной медицины строительный объем составляет менее 1 процента от общего масштаба задач, стоящих перед модернизированным военно-строительным комплексом. Начиная с 2017 года в России ежегодно вводится более 3,5 тысячи зданий и сооружений как военного, так и гражданского предназначения. Приведенные в пример 16 инфекционных центров — лучшее тому подтверждение. А в военном строительстве применяются многие прорывные разработки, которых едва ли встретишь на «гражданке».

«Взять хотя бы четкий технологический задел в части применения быстро возводимых сборно-разборных блочно-модульных конструкций. Приблизительно таких, что использовались при возведении модульного госпиталя в китайском Ухане, — обращает внимание исследователь. — В обычной жизни такие полевые сооружения вряд ли встретишь, если только в качестве вспомогательных при возведении основных объектов. Однако преимущество военных строителей как раз и заключается в гибком целеполагании, ориентированном не на рынок, а на нужды общества».

Российские военные строители, естественно, заняты не только решением социальных вопросов. Во многом благодаря их работе в кратчайшие сроки удалось провести перезагрузку инфраструктуры сил ядерного сдерживания, поставить на современные рельсы систему базирования ВМФ, значительно продвинуться в вопросах обустройства и развития Арктической группировки войск.

«Предвижу возражения, что все перечисленные социальные и военные инфраструктурные приоритеты с не меньшей эффективностью могли быть выполнены гражданскими подрядчиками. Возможно, так оно однажды и будет, но явно не сегодня. В условиях, когда сопутствующие институты до конца не отрегулированы, передавать военную инженерию на откуп гражданским структурам, было бы даже не преступлением — ошибкой», — подчеркивает Никита Кричевский.

Такие процессы осуществляются постепенно, без спешки и кампанейщины и уж во всяком случае, не для выполнения любой ценой. Кричевский напомнил, что в 90-е власть сделала ряд трагических шагов, приведших к фактической утрате многих видов военной и гражданской промышленности, разрыву цепочек оборонных хозяйственных связей, провалу в подготовке инженерных специалистов, в том числе для армейских нужд.

«В то же время, если бы не твердая позиция армейского и флотского командования тех лет, мы бы сейчас не вернули Крым с Севастополем, «подарили» бы Байконур, да что там — могли лишиться ядерного суверенитета. За давностью лет воспоминания о тех событиях несколько притупились, но когда-то от решения армейского командования зависело без преувеличения будущее России, — завершает мысль Никита Кричевский. — Армию в России действительно любят, и не только за верность Присяге. Любят за твердое плечо, которое военные всегда готовы подставить Родине».