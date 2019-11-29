Под Калугой построили экотехнопарк для сортировки отходов

В Калужской области завершилось строительство экотехнопарка «Калуга», предназначенного для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. В настоящее время два корпуса под автоматические сортировочные линии, расположенных недалеко от села Михали, полностью готовы, сообщил инвестор проекта — компания «Профземресурс».

Получены разрешения на ввод объектов первой очереди в эксплуатацию и лицензия на обращение с отходами, утверждены регламенты, а сам экотехнопарк включен в госреестр объектов размещения отходов. Сейчас компания проводит набор и обучение персонала, чтобы в первом квартале 2020 года запустить экотехнопарк «Калуга» в работу.

Экотехнопарк «Калуга» будет принимать почти два миллиона тонн твердых отходов в год, причем большая часть этих отходов будет сортироваться. Пластик, металл, стекло, бумага и другие пригодные для вторичного использования материалы получат новую жизнь в виде товаров, а неперерабатываемые остатки утилизируют в специальном хранилище.

Благодаря примененным в экотехнопарке современным технологиям, не только мусор, но и мусоровозы будут находиться под постоянным контролем — специальная аппаратура будет сверять номера автомобилей с базой легальных региональных операторов, с которыми заключены договорные отношения, осуществлять входящий радиометрический контроль и контролировать состояние окружающей среды. При возникновении нештатных ситуаций вместе с сигналом тревоги на пульт дежурному придет и алгоритм решения возникшей проблемы.

«Это первый опыт цивилизованной переработки мусора в России в целом. Сегодня люди отчитались о том, что они начинают работать с первого квартала следующего года. Туда надо организовывать экскурсии для тех, кто работает в Российском экологическом операторе, но не знает, как подступить к этому делу», — уверен известный экономист, профессор Никита Кричевский.

Эксперт особенно подчеркнул эффективность социальных коммуникаций инвестора — вместо привычных для основной России стихийных и неосмысленных протестов население Калужской области отлично понимает всю пользу от появления в регионе собственного экотехнопарка.

«Внешнее окружение поначалу было очень против этой истории. Но когда люди ознакомились с тем, что будет сделано недалеко от их населенных пунктов, они сначала нейтрально к этому стали относиться, а потом и позитивно. А когда им сказали о том, что сто человек берут на работу сразу, а зарплата будет порядка 40-50 тысяч рублей, народ поверил в то, что это не так уж и плохо, — рассказал Никита Кричевский. — Питание для сотрудников будет бесплатным. Если вы живете далеко, можете остаться в общежитии».

Действительно, экотехнопарк «Калуга» еще на стадии строительства создал 100 рабочих мест для местных жителей. А когда он заработает, то трудоустроиться сюда смогут уже порядка 500 человек, пообещал ранее гендиректор «Профземресурса» Олег Панкратов. Местный бюджет получит серьезные налоговые отчисления, а социальная сфера — внимание и поддержку бизнеса. Еще до запуска экотехнопарка в эксплуатацию в его окрестностях были проложены новые дороги, отремонтирована местная школа, построена современная спортплощадка.

В конце прошлого года на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин потребовал выстроить индустрию вторичной переработки отходов, которой, как выяснилось, до того момента никто не занимался. «С развитием промышленности, в том числе с развитием промышленности товаров широкого потребления, химии, пластика, количество мусора только увеличивается. 70 миллионов тонн ежегодно мусора продуцируется и девать его некуда. У нас мусор просто сбрасывается на свалки», — констатировал год назад Владимир Путин, поручив построить к 2024 году в России 200 мусороперерабатывающих заводов.