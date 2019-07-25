Экспертов возмутил подход «Транснефти» к выплатам компенсаций за «грязную» нефть

Отраслевых экспертов удивил подход «Трансненфти» к выплатам компенсаций партнерам за загрязненную нефть в нефтепроводе «Дружба». Об этом аналитики рассказали «Ленте.ру».

«Предложенный "Транснефтью" механизм компенсации напоминает выплаты по ОСАГО: ущерб возмещается в полном объеме, но в пределах установленного лимита. То есть если ущерб превышает заданную планку, то все бремя затрат ложится на плечи пострадавшего. Здесь тоже самое. Получается, что "Транснефть" заведомо перекладывает часть ответственности за произошедшее на нефтяные компании, которые в данном случае являются пострадавшей стороной», — считает экономист Никита Кричевский.

«Желание "Транснефти" максимально занизить выплаты понятно. "Транснефти" необходимы средства на погашение задолженности. Согласно утвержденному графику выплат, в 2019 году компании предстоит погасить более 81 миллиарда рублей — это порядка 8-10 процентов годовой выручки. С учетом сокращения объемов прокачки из-за проблем с "Дружбой", доходы "Транснефти" сократятся, поэтому полностью расплатиться по счетам будет непросто, особенно учитывая требований государства вдвое увеличить дивидендные выплаты», — говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Формулировка документальное подтверждение убытков подразумевает, что убытки должны быть доказаны. А это возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения», — отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. «По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», — считает Трусов.

Решение совета директоров «Транснефти» уже вызвало возмущение компаний, получивших убытки из-за грязной нефти. Так, «Белнефтехим» заявил, что «Транснефть» не имеет права ограничивать компенсации. «По общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — заявил зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба». Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в интервью «Российской газете» 22 июля сказал, что о «негативных последствиях» из-за грязной нефти в трубопроводе заявили «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «КазТрансОйл» и другие компании.