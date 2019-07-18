Раскрыты планы России избавиться от «грязной» нефти

Компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка нефтепровода «Дружба», планирует подмешивать «грязную» нефть в чистое сырье, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, начать смешивать нефть собираются уже со следующей недели.

Во вторник, 16 июля, в Минэнерго прошло совещание, на котором нефтяные компании и «Транснефть» не смогли найти альтернативный способ очистки трубы от загрязненного сырья. Оператор «Дружбы» предложил подмешивать «грязную» нефть в чистую, что приведет к росту содержания хлорорганики с 1 ppm (частей на миллион) до примерно 5 ppm в Приморске и Новороссийске. В Усть-Луге показатель вырастет до 3,5 ppm. По действующему 1 июля техрегламенту, содержание хлорорганики в нефти не должно быть больше 6 ppm.

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Подмешивание «грязного» сырья приведет к снижению качества российской экспортной нефти марки Urals, отгружаемой из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также нефти, отгружаемой на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в центральной части России. Повышенное содержание хлорорганики сохранится в сырье как минимум до середины 2020 года и, возможно, продлится до 2021-го.

Против такого плана выступили нефтяные компании, заявив, что снижение качества российской нефти приведет и к снижению ее цены. Кроме того, они отметили, что повышенное содержание хлорорганики в сырье потребует дополнительных технических решений на НПЗ. Нефтяники намерены придумать альтернативные варианты решения проблемы и предложить их правительству. В частности, по их мнению, «грязную нефть» можно продавать со скидкой.

Белоруссия в апреле заявила о загрязнении российской нефти в нефтепроводе «Дружба». В сырье обнаружили повышенное содержание хлороганики. Затем прокачка нефти в Белоруссию, Украину и ряд стран Европы была приостановлена, чистое сырье начало поступать по системе только в мае. В России в связи с загрязнением нефти возбуждено уголовное дело.

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