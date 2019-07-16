Раскрыты новые подробности крупнейшего нефтяного коллапса в истории России

Загрязнение российской нефти компании «Транснефть» хлорорганикой фиксировалось и до инцидента с нефтепроводом «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным газеты, еще 4 апреля примеси, концентрация которых доходила до 27 ppm (долей на миллион), фиксировал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойла». Таким образом, о загрязнении было известно за две недели до жалобы белорусского «Белнефтехима».

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В связи с загрязнением НПЗ обратился в «Транснефть-Приволга». Оно фиксировалось до 12 апреля, отмечает издание. В «Транснефти» и «Лукойле» подтвердили превышение норм по хлорорганике, однако отметили, что ситуация не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

В «Лукойле» не объяснили, как хлоорганические соединения могли попасть в нефть. Между тем в начале июня глава компании Вагит Алекперов утверждал, что «Лукойл» не использует хлорорганику для нефтедобычи. Аналогичные заявления делали представители других нефтедобывающих компаний.

Белоруссия 19 апреля сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть, в которой содержание хлорорганики многократно превышает допустимую норму. В результате транзит сырья в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен. Российский оператор нефтепровода «Транснефть» заявил, что нефть была загрязнена умышленно. В России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Ситуация стала крупнейшим нефтяным кризисом в современной российской истории.

Загрязнение нефти хлорорганикой приводит к выводу из строя технологического оборудования НПЗ. В частности, хлорорганика может привести к образованию соляной кислоты в нефтепроводе и как следствия коррозии оборудования. Длительная переработка «грязной» нефти может привести к необходимости замены оборудования.

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