Раскрыты новые подробности главного нефтяного скандала в истории России

Небольшая нефтетранспортная компания, которая обвиняется в загрязнении российской нефти в нефтепроводе «Дружба», ежедневно получала от «Транснефти» документы, подтверждающие удовлетворительное качество ее сырья. Об этом пишет Reuters.

Агентство смогло изучить сертификационные документы, выданные, предположительно, оператором российского участка нефтепровода за период с 30 марта по 19 апреля 2019 года, когда Белоруссия сообщила о поступлении со стороны России сырья с повышенным содержанием хлорорганики. Сертификаты выданы на поставки нефти в том месте, где, по версии следствия, находился источник загрязнения.

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Документы подтверждают, что нефть, поступившая в трубопроводную сеть посредством компании «Нефтеперевалка» через приемный терминал в Самарской области, соответствовала техстандартам, в том числе по содержанию хлорорганики. В период, когда в систему должна была поступать «грязная» нефть, сертификаты выдавались не реже раза в день, а в большинстве случаев даже чаще.

По версии следствия, загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» стало следствием преступного сговора. Подозреваемыми по делу проходят шесть человек. Четверо уже задержаны: это генеральный директор и заместитель гендиректора небольшой нефтетранспортной компании «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и Рустам Хуснутдинов. Кроме того, следователи задержали заместителя генерального директора компании «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора компании «Петронефть Актив» Владимира Жоголева.

Согласно копии обвинений, которую изучили журналисты агентства, прокуратура предъявила обвинения еще двум лицам, которые находятся в розыске — бывшему владельцу «Нефтеперевалки» Роману Трушеву и гендиректору компании «Самаратранснефть-Терминал», которая ранее владела «Нефтеперевалкой», Роману Ружечко.

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Следствие считает, что именно Трушев и Ружечко руководили преступным сговором с целью загрязнения нефти и завербовали остальных четверых подозреваемых. Однако в материалах обвинения не говорится, на каком основании следователи пришли к такому заключению. Между тем в «Транснефти» утверждали, что в загрязнении виновата фирма-поставщик нефти, однако глава оператора нефтепровода Николай Токарев не уточнял название компании.

Белоруссия заявила о поступлении нефти со значительными превышением содержания хлорорганики 19 апреля. С учетом средней скорости перемещения нефти по нефтепроводу, на прохождение около тысячи километров от узла учета в Самарской области до территории ушло бы около восьми дней. В результате загрязнения нефти транзит сырья в Европу был остановлен. Чистая нефть начала поступать по нефтепроводу только в мае.

Ситуация стала крупнейшим нефтяным кризисом в современной российской истории. Президент России Владимир Путин сказал, что это нанесло ущерб репутации страны как надежного поставщика сырья. Российские контрагенты заявили, что они понесли убытки на десятки миллионов долларов и будут добиваться компенсации.

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