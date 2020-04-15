В Москве начали действовать электронные пропуска

В Москве и Московской области начали действовать электронные пропуска. Это следует из указа, подписанного ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, о чем градоначальник сообщил на своем сайте.

Цифровой пропуск представляет собой код из букв и цифр, который будут выдавать по заявлению. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города. Оформление пропусков началось с 13 апреля, однако действовать они начали со среды, 15 апреля.

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Пропуск потребуется для поездок на любом виде транспорта, пешеходам он не понадобится. Для его получения необходимо заполнить заявку на портале mos.ru, либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377.

Ранее сообщалось, что в Москве аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, так как они были оформлены с недостоверными данными. Всего в Москве на 14 апреля оформлено 3,2 миллиона пропусков.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропусков 10 апреля. Наличие специального пропуска также будут проверять у всех водителей, въезжающих в столицу.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели, 170 человек умерли.

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