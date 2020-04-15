В Москве начали действовать электронные пропуска

В Москве и Московской области начали действовать электронные пропуска. Это следует из указа, подписанного ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, о чем градоначальник сообщил на своем сайте.
Цифровой пропуск представляет собой код из букв и цифр, который будут выдавать по заявлению. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города. Оформление пропусков началось с 13 апреля, однако действовать они начали со среды, 15 апреля.
Пропуск потребуется для поездок на любом виде транспорта, пешеходам он не понадобится. Для его получения необходимо заполнить заявку на портале mos.ru, либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377.
Ранее сообщалось, что в Москве аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, так как они были оформлены с недостоверными данными. Всего в Москве на 14 апреля оформлено 3,2 миллиона пропусков.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропусков 10 апреля. Наличие специального пропуска также будут проверять у всех водителей, въезжающих в столицу.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели, 170 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения