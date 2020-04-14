В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

В Московской области приостановили выдачу пропусков для перемещения по телефонному номеру 0250. О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
По информации агентства, оформить цифровой пропуск для передвижения по Подмосковью жители региона могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». После скачивания приложения пользователи должны будут заполнить анкету, выбрать статус, соответствующий их состоянию здоровья, и указать причину выхода из дома. На открывшейся после этого странице появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить по возвращении домой.
Агентство отмечает, что брать пропуск на поход в магазин или выгул собаки пока не требуется, однако такие опции реализованы в мобильном приложении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля выходить из дома разрешается только по веской причине, к примеру, для выгула собаки и поездки на работу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения