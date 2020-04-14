В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

В Московской области приостановили выдачу пропусков для перемещения по телефонному номеру 0250. О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

По информации агентства, оформить цифровой пропуск для передвижения по Подмосковью жители региона могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». После скачивания приложения пользователи должны будут заполнить анкету, выбрать статус, соответствующий их состоянию здоровья, и указать причину выхода из дома. На открывшейся после этого странице появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить по возвращении домой.

Агентство отмечает, что брать пропуск на поход в магазин или выгул собаки пока не требуется, однако такие опции реализованы в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля выходить из дома разрешается только по веской причине, к примеру, для выгула собаки и поездки на работу.

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