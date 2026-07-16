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13:50, 16 июля 2026Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины высказался об окружении Зеленского после увольнения

Экс-министр обороны Украины Федоров сказал, что ценил Зеленского больше всех
Кристина Козлова (редактор)

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / via Reuters

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне своей отставки заявил, что в течение всего срока пребывания на посту он оставался самым преданным союзником главы республики Владимира Зеленского. С таким заявлением он выступил на брифинге, трансляция доступна на YouTube.

«В окружении президента я был человеком, который ценил его больше всех. Я никогда его не подводил — не было ни коррупционных скандалов, ни схем», — рассказал Федоров.

Ранее Зеленский раскритиковал Федорова за провал реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата). По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, украинский лидер аргументировал снятие Федорова с должности и будущее назначение на этот пост действующего министра внутренних дел Игоря Клименко тем, что только Клименко сможет реформировать ТЦК.

Федоров был отправлен в отставку 14 июля. Комментируя уход с должности, чиновник отметил, что у него не вышло «внести здравый смысл» в Минобороны Украины.

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