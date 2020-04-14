Специальный сервис для пациентов c коронавирусом запустили в Подмосковье

Сервис по контролю за состоянием здоровья зараженных коронавирусом жителей запустили в Московской области, раскатала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 14 апреля.
Речь идет об автоинформаторе. «С помощью атвоинформатора больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья — сведения о температуре, кашле, других симптомах», — рассказала Стригункова.
Она добавила, что автоинформатором к настоящему моменту выполнено уже более десяти тысяч звонков. По ее словам, при наличии показаний, например, повышенной температуру, пациента автоматически связывают со службой скорой помощи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев продлил действие режима самоизоляции в регионе до начала мая. Также в регионе действует пропускная система: передвигаться на любом виде транспорта можно только после получения специального цифрового кода. Ранее губернатор призывал жителей серьезно отнестись к мерам, которые принимаются для борьбы с новым вирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения