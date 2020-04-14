Специальный сервис для пациентов c коронавирусом запустили в Подмосковье

Сервис по контролю за состоянием здоровья зараженных коронавирусом жителей запустили в Московской области, раскатала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 14 апреля.

Речь идет об автоинформаторе. «С помощью атвоинформатора больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья — сведения о температуре, кашле, других симптомах», — рассказала Стригункова.

Она добавила, что автоинформатором к настоящему моменту выполнено уже более десяти тысяч звонков. По ее словам, при наличии показаний, например, повышенной температуру, пациента автоматически связывают со службой скорой помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев продлил действие режима самоизоляции в регионе до начала мая. Также в регионе действует пропускная система: передвигаться на любом виде транспорта можно только после получения специального цифрового кода. Ранее губернатор призывал жителей серьезно отнестись к мерам, которые принимаются для борьбы с новым вирусом.

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