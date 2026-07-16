Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 16 июля 2026Экономика

Названы три главные страны — покупателя российского газа в Евросоюзе

Евростат: Венгрия, Греция и Болгария стали лидерами по импорту трубопроводного газа из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

За первые пять месяцев 2026 года Венгрия снизила импорт российского трубопроводного газа на 14 процентов. Эти данные Евростата приводит ТАСС.

Тем не менее Будапешт сохранил за собой статус основного импортера этого российского энергоносителя в ЕС. В мае он потратил на эти цели 204 миллиона евро. На второй и третьей позициях расположились Греция (129 миллионов евро) и Болгария (122 миллиона евро). Расходы Словении на трубопроводный российский газ оценили в 121 миллион евро.

В целом майские закупки данного углеводорода у РФ обошлись странам ЕС в 575 миллионов евро.

В первой половине текущего года Европейский союз импортировал 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Этот результат оказался рекордным и на 18 процентов превысил тот, что фиксировался в аналогичный период 2025 года. Основными импортерами стали Франция, Бельгия и Испания.

С января по май 2026 года Европейский союз потратил 2,4 миллиарда евро на российский трубопроводный газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ
    ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной взрывчатки
    ЦБ возобновит публикацию данных о собственниках российских банков
    Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам
    Россиянина лишили жизни в день свадьбы
    Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве
    Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому
    Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026
    Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту
    Захарова назвала классикой западной цензуры удаление приложений VK и «Макс»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok