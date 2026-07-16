Названы три главные страны — покупателя российского газа в Евросоюзе

Евростат: Венгрия, Греция и Болгария стали лидерами по импорту трубопроводного газа из РФ

За первые пять месяцев 2026 года Венгрия снизила импорт российского трубопроводного газа на 14 процентов. Эти данные Евростата приводит ТАСС.

Тем не менее Будапешт сохранил за собой статус основного импортера этого российского энергоносителя в ЕС. В мае он потратил на эти цели 204 миллиона евро. На второй и третьей позициях расположились Греция (129 миллионов евро) и Болгария (122 миллиона евро). Расходы Словении на трубопроводный российский газ оценили в 121 миллион евро.

В целом майские закупки данного углеводорода у РФ обошлись странам ЕС в 575 миллионов евро.

В первой половине текущего года Европейский союз импортировал 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Этот результат оказался рекордным и на 18 процентов превысил тот, что фиксировался в аналогичный период 2025 года. Основными импортерами стали Франция, Бельгия и Испания.

С января по май 2026 года Европейский союз потратил 2,4 миллиарда евро на российский трубопроводный газ.