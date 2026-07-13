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09:23, 13 июля 2026Экономика

Евросоюз импортировал рекордные объемы российского газа

FT: Европейский союз на 18 % увеличил импорт сжиженного природного газа с «Ямал СПГ»
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В I половине текущего года Европейский союз импортировал 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Об этом сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на выводы аналитической компании Kpler.

Достигнутый результат оказался рекордным и на 18 процентов превысил тот, что фиксировался в аналогичный период 2025 года. Основными импортерами стали Франция, Бельгия и Испания. Первая купила 3,6 миллиона тонн, а вторая — 2,9 миллиона. Испанские закупки оценили в 2,7 миллиона тонн. Общие расходы Евросоюза на эти поставки могут достигать шести миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в ЕС растут на фоне кризиса на Ближнем Востоке и скорого вступления в силу запрета на импорт этого вида топлива. Впрочем, по итогам I половины 2026 года главными поставщиками СПГ на европейский энергетический рынок стали США, а также Тринидад и Тобаго.

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