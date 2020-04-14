В Подмосковье вслед за Москвой введут проверки на въезде в регион

На въездах в Московскую область с 15 апреля начнут проверять въезжающих в регион автомобилистов. Ранее такие меры ввели в Москве. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник, 14 апреля.

«Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с проведением проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за введения контроля пропусков. С 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей и их пассажиров для передвижения по Москве. Посты ДПС на въездах в Москву усилили росгвардейцами.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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