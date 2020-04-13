Посты ДПС на въездах в Москву усилили росгвардейцами. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
По его словам, помимо усиления, росгвардейцы также патрулируют улицы Москвы и проводят профилактические беседы с гражданами. Однако пока сотрудники вневедомственной охраны не получали дополнительных распоряжений о проверке пропусков граждан.
Ранее сообщалось, что полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за контроля пропусков. По данным МВД, с 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей и их пассажиров для передвижения по Москве.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения эпидемии коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения