Москвичам рассказали о правилах пользования такси с 15 апреля

Москвичам, которые попытаются воспользоваться такси без пропуска или с недостоверными данными в нем, будет отказано в поездке. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы, передает «Интерфакс».

Согласно новым правилам, с 15 апреля водители обязаны отказывать пассажирам, если поездка не совпадает с заявленной в пропуске. «С завтрашнего дня у всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что водителей, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Собеседник агентства отметил, что сотрудники полиции будут выборочно проводить проверки такси.

Ранее полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за введения контроля пропусков. С 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей и их пассажиров для передвижения по Москве. Посты ДПС на въездах в Москву усилили росгвардейцами.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!