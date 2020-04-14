В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Лысенко объяснил, что 900 тысяч пропусков были оформлены с недостоверными данными. Всего в Москве на 14 апреля оформлено 3,2 миллиона пропусков. Жители Москвы могут получить пропуска тремя способами — с помощью СМС, на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства столицы.

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10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении цифровых пропусков из-за коронавируса. Он уточнил, что процесс будет происходит постепенно с 13 апреля в первую очередь для поездок на работу, затем — для других целей. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным, для пешеходов они пока не требуются. 14 апреля стало известно, что наличие специального пропуска также начнут проверять у всех водителей, въезжающих в Москву.

Всего в России по последним данным зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 1 694 человек выздоровело, 170 пациентов с коронавирусом умерли.

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