В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Лысенко объяснил, что 900 тысяч пропусков были оформлены с недостоверными данными. Всего в Москве на 14 апреля оформлено 3,2 миллиона пропусков. Жители Москвы могут получить пропуска тремя способами — с помощью СМС, на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства столицы.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении цифровых пропусков из-за коронавируса. Он уточнил, что процесс будет происходит постепенно с 13 апреля в первую очередь для поездок на работу, затем — для других целей. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным, для пешеходов они пока не требуются. 14 апреля стало известно, что наличие специального пропуска также начнут проверять у всех водителей, въезжающих в Москву.
Всего в России по последним данным зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 1 694 человек выздоровело, 170 пациентов с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения