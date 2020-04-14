У всех въезжающих в Москву водителей начнут проверять пропуска

У всех водителей, въезжающих в Москву, начнут проверять наличие специального пропуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Проверка начнется в среду, 15 апреля. Пропуск также будут спрашивать у пассажиров въезжающих в Москву машин.

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Накануне, 13 апреля, полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за контроля пропусков. В связи с этим горожан попросили планировать время своих поездок и без крайней необходимости не покидать дома.

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в городе из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а с 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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