В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции

В Москве с 15 апреля начнут проводить показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции. К борьбе с нарушающими режим водителями подключат дорожные камеры, пешеходов проверят полицейские. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы.

Водителей, которые выедут из дома без пропуска, оштрафуют на пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей проезд камеры. Так, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тысяч рублей. Письма придут на почту автовладельца. 2,5 тысячи камер в столице будут отслеживать нарушителей. Помимо этого, проверят водителей инспекторы ГИБДД и МАДИ, которые могут остановить и попросить предъявить код. В случае его отсутствия или недействительности выпишут штраф.

Пешеходов также ждут проверки. Полицейские патрули будут проверять электронные коды граждан с помощью специального приложения, установленного на смартфон или планшет работника правоохранительных органов.

Ранее водителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами за нарушение самоизоляции. Их предупредил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин. «Хочу ответить: протоколы для нас — не панацея... Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал он.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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