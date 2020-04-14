В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции

В Москве с 15 апреля начнут проводить показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции. К борьбе с нарушающими режим водителями подключат дорожные камеры, пешеходов проверят полицейские. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы.
Водителей, которые выедут из дома без пропуска, оштрафуют на пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей проезд камеры. Так, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тысяч рублей. Письма придут на почту автовладельца. 2,5 тысячи камер в столице будут отслеживать нарушителей. Помимо этого, проверят водителей инспекторы ГИБДД и МАДИ, которые могут остановить и попросить предъявить код. В случае его отсутствия или недействительности выпишут штраф.
Пешеходов также ждут проверки. Полицейские патрули будут проверять электронные коды граждан с помощью специального приложения, установленного на смартфон или планшет работника правоохранительных органов.
Ранее водителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами за нарушение самоизоляции. Их предупредил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин. «Хочу ответить: протоколы для нас — не панацея... Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал он.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения