В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.
Как отмечается, новые случаи зафиксированы в 65 регионах страны, большинство зарегистрированы в Москве — 1774. Таким образом, общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.
Ранее в Минздраве заявили, что рост числе случаев заражения коронавирусом в России может быть связан с массовыми нарушениями самоизоляции гражданами в течение двух недель. При этом в ведомстве отметили, что оценить эффективность принимаемых в стране мер по борьбе с распространением инфекции можно будет уже через неделю.
По последним данным, число инфицированных в мире уже превысило 2 миллиона человек, случаи выявлены в 185 странах. При этом 130,5 тысячи заразившихся умерли, более 482 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения