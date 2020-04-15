В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечается, новые случаи зафиксированы в 65 регионах страны, большинство зарегистрированы в Москве — 1774. Таким образом, общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.

Ранее в Минздраве заявили, что рост числе случаев заражения коронавирусом в России может быть связан с массовыми нарушениями самоизоляции гражданами в течение двух недель. При этом в ведомстве отметили, что оценить эффективность принимаемых в стране мер по борьбе с распространением инфекции можно будет уже через неделю.

По последним данным, число инфицированных в мире уже превысило 2 миллиона человек, случаи выявлены в 185 странах. При этом 130,5 тысячи заразившихся умерли, более 482 тысяч вылечились.

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